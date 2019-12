Kenan (5) is onder puin Coevorden vandaan, maar slaapt nauwelijks

Dat vertelt zijn vader Mahmoud Hasan tegen Hart van Nederland. Kenan slaapt ’s nachts nauwelijks. Mahmoud zelf ook niet. Op het moment dat de filmcrew de vader interviewt ligt de jongen te slapen op de bank. Overdag lukt het beter, vertelt zijn vader.

„Ik werd wakker om negen uur. Maar ik heb medicijnen. Hij niet”, zegt Mahmoud. Misschien maalt hij wel, of heeft hij last van nachtmerries, denkt zijn vader.

Even later is de jongen wakker en filmt het tv-station hoe de vader met zijn lachende zoon speelt. Kenan heeft een pijnlijke arm overgehouden aan het drama. Hij herinnert zich alles nog. „Hij zei: ik lag daar, en toen viel het hout op mijn arm.”

Er is maar één prioriteit

Vrijdagavond mocht Kenan het ziekenhuis verlaten. Hij en zijn vader denken nog vaak terug aan een week geleden. „Het moeilijkste was dat ik hem zag liggen onder het puin. Dat was het moeilijkste moment”, vertelt Mahmoud.

Tegelijkertijd is er vooral opluchting. Hoewel vader Mahmoud alles is kwijtgeraakt – hij runde de grillroom maar woonde er ook – is zijn zoontje nog in leven. Dat is wat telt. „Ik heb niks meer. Kleding, mijn paspoort, alles ligt daar. Maar ik moet naar hem kijken. Als het goed met hem gaat, gaat het goed met mij.”

Hulpverleners ’helden’

De reddingsactie verliep niet van een leien dakje. Tientallen reddingswerkers waren erbij betrokken, van diverse brandweerkorpsen en in dergelijke noodscenario’s gespecialiseerde zoekteams. Er werd veel overlegd, gestut, gegraven en puin geruimd. Burgemeester Bert Bouwmeester sprak direct na afloop al zijn waardering uit voor de hulpverleners. „Het zijn helden.”

„Wat een enorme puinhoop, zeg. Dat daar nog iemand levend uitkomt, is een regelrecht wonder”, vertelde een omwonende diezelfde zaterdag tegen De Telegraaf. Het incident heeft indruk gemaakt. „Het geschreeuw van die kerel krijg ik maar niet uit m’n hoofd”, aldus de geschokte buurtbewoner Yorick Hoogeveen over de onmacht van de vader.

Bekijk ook: Agenten maken selfie bij ingestorte grillroom Coevorden