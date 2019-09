’Zeker 34 doden bij brand op boot’

Rond 4 uur ’s ochtends lokale tijd kreeg de Amerikaanse kustwacht een melding over een vuurzee aan boord van een schipt. Initiële berichten repten van zo’n dertig opvarenden op een schip van ongeveer 22,5 meter lengte.

De kustwacht schoot met helikopters te hulp, vaartuigen in de buurt werden opgeroepen om assistentie te verlenen. Volgens Fox News kwam alle hulp te laat voor zeker 34 mensen. Vooralsnog konden vijf mensen worden gered. Een aantal mensen is nog vermist, maar er is niet bekend hoeveel(later meer)