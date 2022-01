Franse modeontwerper Thierry Mugler (73) onverwachts overleden

“Met grote droefheid moeten we het overlijden melden van de heer Manfred Thierry Mugler (...). Moge zijn ziel in vrede rusten”, luidt het in een verklaring op de sociale mediakanalen van de ontwerper.

Volgens Rougeot kwam de dood van Thierry Mugler onverwachts. De grote couturier had nog plannen en zou begin deze week nieuwe samenwerkingen aankondigen, zei hij.

Thierry Mugler werd in december 1948 in Straatsburg geboren. Hij verhuisde op twintigjarige leeftijd naar Parijs en creëerde in 1973 zijn eigen label ‘Café de Paris’. Een jaar later richtte hij het modehuis ‘Thierry Mugler’ op. Zijn gestructureerde en geraffineerde silhouetten werden al snel een gevestigde waarde. Hij lanceerde ook een eigen parfumlijn. Zijn invloed was vooral groot op de mode van de jaren tachtig.