Vier tips over vermiste Celine (15) na uitzending Opsporing Verzocht

Het meisje wordt sinds afgelopen vrijdag vermist. Eerder liet haar vader aan De Telegraaf weten dat er beweging in het onderzoek zat. De politie gaf daarop aan op de hoogte te zijn van berichten dat „Celine in Groningen zou zijn of onder dwang is meegenomen.” Maar ook andere scenario’s worden onderzocht.

De tiener verdween vrijdag rond 17.30 uur nadat zij het huis van haar moeder aan de Schoolstraat in Berghem verliet. Daarna ontbrak elk spoor en wordt er door politie en familie naarstig gezocht naar Celine. De zaak kreeg dinsdagavond aandacht in het televisieprogramma Opsporing Verzocht op NPO 1 en er ging een Vermist Kind Alert uit.

Signalement

Celine is 1.65 meter lang, heeft blond haar en grijs/groene ogen. Toen zij verdween droeg ze een zwarte jas met een gouden streep op de borst. Verder is de capuchon van de jas aan de binnenkant met goud gevoerd. Celine had toen een camouflage-legging aan die grijs, wit, zwart van kleur was en droeg zwarte sportschoenen.