Huisarts Loon op Zand: ’Kom niet naar praktijk’

Dat staat in een bericht dat vrijdagochtend op de website van de huisartsenpraktijk geplaatst is. Sinds donderdagavond is duidelijk dat een inwoner uit het Brabantse dorp besmet is met het coronavirus. Het betreft een 56-jarige ondernemer, die kort geleden in Milaan geweest is. Daar zou hij het virus hebben opgelopen.

Sinds zijn terugkeer in Nederland zou hij op ’meerdere plekken en op meerdere dagen’ carnaval in Tilburg en Loon op Zand hebben gevierd. Mogelijk zijn mensen in zijn nabije omgeving eveneens besmet. De GGD is druk doende in kaart te brengen met wie de man in contact is geweest.

’Het kan heel druk zijn’

Volgens het bericht dat op de site van huisartsenpraktijk Kools & Van Liempd geplaatst is, ’kan het momenteel heel druk zijn’ aan de telefoon. Dit omdat mensen uit Loon op Zand vragen hebben. De huisarts verwijst mensen eerst door naar de site thuisarts.nl.

’Heeft u koorts (38 graden of hoger) én hoest u of heeft u last van kortademigheid én bent u in een risicogebied geweest of in contact geweest met een bewezen besmet persoon? Neemt u dan TELEFONISCH contact met ons op. Personen met klachten verzoeken we nadrukkelijk niet de praktijk te bezoeken’, is het hele verzoek.

Coronapatiënt geïsoleerd

De 56-jarige inwoner van Loon op Zand is woensdag in het Elizatbeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg opgenomen. Daar is hij positief getest op het coronavirus. Donderdagavond maakte minister Bruins bekend dat de Brabander de eerste met corona besmette Nederlander is. De man ligt in een isolatiekamer.