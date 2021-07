Kabinet geeft grote groep oud-pardonners alsnog een paspoort

Binnenland

Rutte over strijd tegen zware misdaad: ’Kwestie van maanden en jaren’

Door de aanslag op Peter R. de Vries laait ook de discussie over de strijd tegen de georganiseerde misdaad weer op. Demissionair premier Mark Rutte waarschuwt woensdag dat het er een is van de lange adem. „Het is een kwestie van uren, dagen, maanden en jaren. Maar het is een strijd die Nederland gaa...