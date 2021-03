’Oplichter’ (20) opgepakt om zogenaamde doneeractie voor doodgeschoten Bas van Wijk

De 24-jarige Bas van Wijk werd vorig jaar augustus op een zonnige zaterdagmiddag in park De Oeverlanden in Amsterdam doodgeschoten. Een paar dagen later was er, zonder medeweten van de familie van Bas, via een website een online doneeractie gestart om geld op te halen voor de uitvaartkosten. Er waren al verschillende donaties gedaan.

De familie van Bas deed melding van de doneeractie bij de politie. Die lichtte vervolgens de website in waarna de actie vrij snel kon worden verwijderd. Het ingezamelde bedrag bleef daardoor relatief klein.

De 20-jarige verdachte kwam al snel in beeld tijdens een eerste onderzoek. De Helmondse recherche nam de zaak daarna over. Uit het onderzoek blijkt dat de man nog twee andere doneeracties had opgezet en verschillende WhatsAppfraudes pleegde. Een van de slachtoffers van die fraude ging voor 6500 euro het schip in.