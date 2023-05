Standbeeld Pim Fortuyn beklad op sterfdag: ‘Extreemlinks tuig!’

Volgens Leefbaar Rotterdam zitten ‘linksextremisten’ achter de vernieling. ,,Deze mensen kunnen hun haat en intolerantie niet bedwingen”, stelt de partij in een statement. Fractievoorzitter Bart van Drunen is daar ook van overtuigd, laat hij weten in een reactie aan De Telegraaf. ,,Extreemlinks tuig, dat kan niet anders. Degene die dit op zijn geweten heeft, heeft dat gedaan uit symboliek vanwege de specifieke dag. Het is ook niet de eerste keer dat het is gebeurd, het beeld is vaker beklad. Het zou uiterst laf zijn als de dader zich onherkenbaar heeft gemaakt met mondkapje, hoodie of shawl of zo. Maar ik vrees dat de persoon niet met zijn snufferd op camera staat.”

Er zijn meerdere camera’s in de buurt, laat de politie weten. ,,Die zijn van de gemeente, en van stadstoezicht”, zegt een woordvoerster zaterdag begin van de middag. ,,We gaan bekijken of we kunnen achterhalen wie er verantwoordelijk is voor dit vandalisme. Verder is onze rol in deze klein.” Wanneer het precies is gebeurd kan ze nog niet aangeven. ,,Een dag eerder was er nog niks gebeurd, dus het moet recent zijn gebeurd.”

Vroege ochtend

Dat denkt ook Van Drunen. ,,Het zal in de nacht zijn gebeurd, misschien in de vroege ochtend.” De partij laat weten dat het beeld snel wordt schoongemaakt. Van Drunen verwacht dat het kunstwerk op tijd weer in de oude staat is hersteld, voor er zaterdag een herdenking is, net na het avonduur. ,,Ik hoop het in ieder geval. De gemeente is er al mee aan de slag. De andere keren is er ook altijd heel snel gehandeld.” Begin juni 2020 werd het standbeeld eveneens besmeurd door onbekenden. Met witte graffiti-letters werd er ‘racist’ geschreven.

Ⓒ ANP / Berlinda van Dam

De sterfdag van Fortuyn wordt ieder jaar herdacht. De politicus werd 21 jaar geleden vermoord op het Mediapark in Hilversum, na een radio-interview. De verdachte, Volkert van der Graaf, werd snel gearresteerd en daarna ook veroordeeld. Fortuyn was de eerste voorman van de Rotterdamse partij. Hij won bij de gemeenteraadsverkiezingen 21 jaar geleden meteen zeventien zetels. Ook landelijk timmerde hij daarna behoorlijk aan de weg, met opzienbarende prognoses en uiteindelijk een monsterzege. Kort voor de verkiezingsuitslag werd hij echter om het leven gebracht.

Stichting Beeld van Pim

De Stichting Beeld van Pim en Stichting Vrienden van Pim Fortuyn hebben, in samenwerking met het Willehalm Instituut, een herdenking georganiseerd. Een groep betrokkenen en sympathisanten gaat onder andere naar zijn voormalige woning in Rotterdam, begraafplaats Driehuis Westerveld waar een gedenksteen ligt, en het Mediapark, om daarna weer terug te keren in de havenstad waar een stille tocht zal worden gehouden met een minuut stilte. Uiteindelijk komt het gezelschap bij het standbeeld terecht, waar net als op de andere locaties verschillende sprekers het woord zullen nemen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een bloemlegging.