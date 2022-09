Duitse jongen (17) gebeten door jachtluipaard in Beekse Bergen

De jongen kon door een dierenverzorgster in veiligheid gebracht en was naderhand aanspreekbaar. Wel is hij met bijtwonden naar het ziekenhuis gebracht. Zijn twee klasgenoten raakten niet gewond. Het safaripark liet naderhand weten dat er nazorg is geregeld en dat intern gekeken gaat worden naar meer maatregelen. Desondanks roept zij mensen op om zich aan de bezoekregels te houden en niet van de paden af te wijken. „Onze primaire zorg is nu gericht op het slachtoffer, de dierenverzorgster en de getuigen”, aldus Beekse Bergen in een verklaring.

