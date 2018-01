Keienlegger van Schijndel (17) gepakt

De 32-jarige Tynni Habraken reed ’s nachts met haar auto op de N261 over de kei heen en botste tegen een boom. Ze was op dat moment tien weken zwanger. Tynni liep een incomplete dwarslaesie op. ,,Hebben we nog een kindje?", vroeg ze in het ziekenhuis direct aan haar vriend Stephan. Uit een echo bleek dat het kindje nog springlevend was, zo schreef het Brabants Dagblad.

De auto van het slachtoffer crashte tegen een boom Ⓒ Politie Brabant

De politie zette afgelopen zomer direct 25 man op de zaak. Eind vorig jaar werd bekend dat er DNA was gevonden, maar het is niet bekend of de verdachte zo is opgespoord. Het is ook niet bekend wat zijn motief is geweest.

De 17-jarige verdachte is thuis opgehaald en wordt verhoord, aldus Omroep Brabant.