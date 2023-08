Boze Belg valt twee tieners aan met kettingzaag

Haut-Fays - Twee tieners zijn vrijdagavond in het Belgische plaatje Haut-Fays, in Wallonië, aangevallen door een boze buurtbewoner met een kettingzaag. Dat melden Belgische media. De 44-jarige man werd opgepakt, maar is intussen vrijgelaten.

Beeld ter illustratie Ⓒ NB / Shutterstock