‘Ik mis Nicky nog elke dag’

Femke was zeven jaar toen haar broertje dood werd gevonden. Sindsdien is zij altijd het ’zusje van’ gebleven. „Het beheerst mijn leven maar zeker dat van ouders. Ik zie hoe ze lijden, tot op de dag van vandaag. Maar ook ik denk dagelijks aan hem en mis hem nog steeds. Wat is er gebeurd? Hoe zou je nu zijn als man van dertig? Ik heb zelf een kind, zou jij er nu ook een gehad hebben? Dat blijf je denken. Hij is altijd bij me. We waren maatjes en zouden dat nu nog zijn.”

’Werk mee’

Femke treedt nu voor het eerst naar voren in de zaak van haar broertje. Tot nu toe was het altijd haar moeder en familiebegeleider Peter R. de Vries. „Maar ik heb altijd gezegd: bij de laatste kans treed ik naar voren. Om nog een keer iedereen op te roepen: werk mee. Het moet duidelijk worden wie hier verantwoordelijk voor is. Dat geeft rust. Zeker ook voor ouders, voor hen is het een hel. Dan kun je misschien iets van een rouwproces beginnen.”

Femke treedt nu voor het eerst naar voren in de zaak van haar broertje. Tot nu toe was het altijd haar moeder en familiebegeleider Peter R. de Vries (links). Ⓒ Nico Fasotte

Over de kans van slagen dat de dader alsnog wordt opgespoord, is volgens Femke niets te zeggen. „Ik wil niet teleurgesteld worden, maar ik schat de kans hoog in dat het gaat lukken. Van de andere kant: We hebben dat al zo vaak meegemaakt. Maar nu ben ik echt nerveus. Ik heb vannacht geen oog dichtgedaan. Ik heb er echt naartoe geleefd. Dit had nooit twintig jaar mogen duren. De laatste kans is het nu, maar ik heb goede hoop”, aldus Femke Verstappen. „Het zal het gemis en verdriet nooit minder maken, maar we hopen wel een antwoord te krijgen”, zei een geëmotioneerde Femke vrijdag tijdens een persconferentie over de zaak. „Op 9 augustus verdween Nicky, op 10 augustus werd hij dood teruggevonden. Hij was toen 11, ik was toen 7” begon ze haar korte toespraak tijdens de ingelaste bijeenkomst van de Limburgse politie.

Het dna-onderzoek wordt de uiterste inspanning om de moord op het 11-jarige jongetje alsnog opgehelderd te krijgen. Het ventje uit het Limburgse Heibloem werd in de zomer van 1998 dood gevonden tijdens een scoutingkamp op de Brunssumerheide. Hij bleek misbruikt. Ondanks jarenlang onderzoek is de zaak nooit opgehelderd.