’Ouderen in Rotterdamse flat geterroriseerd door drugsverslaafden’

Raadslid Michel van Elck dient vandaag schriftelijke vragen in bij het Rotterdamse stadsbestuur waarin hij per direct maatregelen eist om de leefbaarheid voor de ouderen te verbeteren. Vorige week had hij een onderhoud met 35 bewoners. „De verhalen die ik hoorde waren schokkend en bizar en gaan werkelijk alle perken te buiten.”

Al vaker heeft de gemeente mensen met problemen bij ouderen in een flat ondergebracht en dat heeft net zo vaak problemen met zich meegebracht. Telkens kaartte Van Elck het aan bij het college, ook hier durven de ouderen in de avond hun flat niet meer uit door de overlast.

„Ze zijn het spuugzat”, zegt Van Elck. Al maandenlang spelen de problemen, maar zowel gemeente als de flatbeheerder, corporatie Woonbron, geven niet thuis volgens de bewoners. „De ouderen worden geconfronteerd met drugsoverlast van in het complex wonende verslaafden en andere verslaafden die weer bij deze mensen op bezoek komen.”

"’Dood op scootmobiel in de lift’"

Maar daar blijft het niet bij. „Bewoners worden bedreigd, er wordt geprobeerd hen aan de deur geld af te troggelen, er wordt gestolen, en er slapen soms daklozen op verschillende verdiepingen in het complex”, zegt Van Elck. „Drie maanden geleden is er iemand die bij een in het complex wonende verslaafde op bezoek was overleden aan de drugs. Hij zat dood op zijn scootmobiel in de lift.”

Vechtpartij

De ouderen voelen zich onveilig. „Twee weken geleden ontaardde een gezellig samenzijn van ouderen in een vechtpartij waarbij de stoelen in het rond vlogen toen één van de probleembewoners weer eens uit was op ruzie.” Het bezoek raakt erdoor beperkt. „Zelfs kleinkinderen mogen, zoals een oudere mevrouw vertelde, niet meer zonder hun ouders naar haar toe uit angst voor ongeregeldheden.” Compleet onacceptabel voor Van Elck. „Ik eis dat dat de overlast direct wordt aangepakt.”

Beheerder Woonbron stelt via een woordvoerder dat de problemen in de flat bekend zijn. ,,Volgens ons zijn er drie bewoners die overlast geven. Bij klachten ondernemen we actie met de gemeente en politie. We zijn bezig met dossieropbouw, want we kunnen mensen niet in één keer uit huis zetten.”