Nieuwe flatscreen te duur? Denk eens aan vroeger!

Gerard de Ru met een van zijn ’museumstukken’, een radio uit 1955. Die kostte omgerekend 200 euro, toen een vermogen. Ⓒ Hielco Kuipers

Voorschoten - Slechts weinigen zullen bestrijden dat het leven met de komst van de euro flink duurder werd. Doch nu legt de sluitende elektronicawinkel De Ru in Voorschoten een bom onder dit ’zekerheidje’: in de etalage prijkt een kleuren-tv uit 1967 met het prijskaartje uit die tijd. Met 2950 gulden was het toestel bijna vier keer duurder dan de hipste flatscreen van nu.