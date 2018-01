Minister Ollongren trots op veiligheidsdiensten

Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is ’trots’ op de Nederlandse veiligheidsdiensten en vindt dat ze goed werk doen. Maar over betrokkenheid van AIVD en MIVD bij een FBI-onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 wil ze niets kwijt. „Over wat kranten vandaag melden kan ik niets zeggen”, zei de minister.