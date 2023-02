Premium Het beste van De Telegraaf

Overlijden mede veroorzaakt door hartproblemen Nederlander doodgebloed na aanval agressieve haan: kleindochter ook belaagd

(De kip op de foto is niet de kip uit het verhaal) Ⓒ Foto ANP/HH

BALLINASLOE - Een Nederlander is in Ierland doodgebloed nadat hij door een agressieve Brahma-haan was aangevlogen. Jasper Kraus, die uit Den Haag komt, werd ernstig gewond aangetroffen door een medebewoner en uit onderzoek bleek deze week dat de aanval van de haan hem fataal is geworden.