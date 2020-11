Goksites wachten nog even met uitroepen president-elect

Alleen al bij Betfair in Londen staat er nog zo’n 600 miljoen dollar op het spel, meldt The New York Post. „We hebben nog steeds geen winnaar aangewezen”, zegt Adam Burns van BetOnline. „Mensen die op Trump wedden, zeggen dat het nog niet voorbij is. Mensen die op Biden wedden, zeggen van wel. In die lastige situatie moeten we zekerheid vinden. Het is niet zoals een voetbalwedstrijd.”

Het in Malta gevestigde en in Nederland populaire Unibet heeft Biden al wel als winnaar uitgeroepen. Hij was in aanloop naar de verkiezingen de favoriet op de site.

2024

Een ander gokkantoor gaat er vanuit dat Trump in 2024 weer fijntjes meedoet aan de presidentsverkiezingen - en dan de favoriet zal zijn. „De zakenman heeft een enorme macht over de Republikeinse partij en miljoenen trouwe kiezers - dus als hij zou besluiten om opnieuw mee te doen, is er weinig wat anderen in de GOP zouden kunnen doen om hem te stoppen”, zo luidt de verwachting.

Ook voormalig VN-gezant Nikki Haley, vicepresident Mike Pence en Ivanka Trump worden genoemd als Republikeinse kanshebbers voor over vier jaar.

Er loopt nog een aantal rechtszaken naar vermeende stem- en kiesfraude in meerdere staten. Amerikaanse experts geven die juridisch gezien weinig kans van slagen. Er zal dan bewijs gevonden moeten worden voor grootschalige fraude, waardoor een staat alsnog kan ’flippen’ naar Trump.