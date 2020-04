Politie arresteert vier mannen na vondst geladen revolver in auto

In de auto lagen verder nog negen bankpassen op naam van andere personen. De politie heeft het voertuig, het vuurwapen en de bankpassen in beslag genomen. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Vier mannen zijn in de nacht van maandag op dinsdag in Amsterdam aangehouden na de vondst van een geladen revolver in hun auto. De Amsterdammers, in de leeftijd van 17, 18, 19 en 21 jaar oud, reden rond 01.30 uur op de A2 bij Abcoude, toen de politie ze in het vizier kreeg omdat het voertuig volgens de politiesystemen eerder was gezien bij verdachte situaties.