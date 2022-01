School overleden Sam in diepe rouw: ’We zijn heel verdrietig en aangeslagen’

Wanneer bent u geïnformeerd?

Van der Flier: ,,Vanaf woensdagavond waren we op de hoogte. Vanaf dat moment zijn we de hele tijd op de hoogte gehouden, van alle zoekacties, in Haarlem en Overveen was er een enorme opkomst. Ik heb voortdurend het contact gehouden met een vriendin van de familie. Ik heb er ook een foto opgehaald en een gedicht. Korte lijnen.’’

Hoe heeft de school het overlijden van Sam ervaren?

,,We zijn in grote rouw. We hebben zondag en maandag een herdenkingsdienst gehouden in de kantine voor klasgenoten, vrienden, docenten en medewerkers van het ECL die Sam hebben gekend. Dat was mooi, intiem, warm en verdrietig. We hebben een boek neergelegd waarin mensen iets kunnen schrijven. Zijn ouders komen vanmiddag, en zijn broertjes ook. Gisteren was de dienst heel druk bezocht. Vandaag, maandag, hebben we een studiedag. Morgen beginnen de lessen weer. We zijn met de mentoren bijeen gekomen, en er is een psychologisch crisisteam van het Nederland Psychologisch Instituut om te kijken hoe we de docenten kunnen helpen om alle andere kinderen morgen, het eerste mentoruur, te ontvangen. En hoe je dat gesprek voert. Dat hebben we even geoefend. Die psychologen waren er zondag, en vandaag ook.’’

Hoe verliep de herdenkingsdienst zondag?

,,Het was van 12 tot 14 uur. Het was heel mooi. Kinderen gingen muziek draaien waar Sam van hield of waar ze samen van hielden. Mooi, warm, intens, maar ook kalm en ingetogen. Mentoren en docenten waren erbij. Bizar genoeg was het ook gemoedelijk. Als school ben je een grote gemeenschap, waar je lief en leed deelt. We hebben gelukkig goede mensen die ons ondersteunen en helpen. We hebben heel goede, betrokken mentoren die ook heel sterke pedagogen zijn, naast de psychologen van de crisisdienst. Dan kunnen we samen heel veel. Kinderen hebben zondag aangeven het fijn te vinden vandaag ook nog even langs te kunnen komen.’’

Er is een online-condoleanceregister geopend. Daarin komt een duidelijk beeld van Sams karakter naar voren. ,,Mensen herinneren Sam als heel warm, open, sportief.’’

Dat er mogelijk een stille tocht wordt georganiseerd, daarvan is ECL nog niet op de hoogte. ,,De school speelt daar verder geen rol in. De uitvaart is eind van de week. De school zal een rouwadvertentie plaatsen in overleg met de ouders, als die dat oké vinden.’’