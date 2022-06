KLM: geboekte reizen deze zomer gaan ’gewoon’ door

Vanwege de voortdurende chaos als gevolg van het personeelstekort, moeten de luchtvaartmaatschappijen terug in het accomoderen van het aantal reizigers. KLM denkt de komende zomer slechts een beperkt aantal vluchten te hoeven schrappen. Reizigers op geschrapte vluchten krijgen een 'acceptabel alternatief': een andere vlucht op dezelfde dag of zo dicht mogelijk bij de originele datum.

Daarnaast beperkt KLM de verkoop van nieuwe tickets zodat het op Schiphol niet te druk wordt. „Nog niet alles is verkocht, dus we denken dat we een heel eind komen door een rem op verkoop van de tickets”, zegt een woordvoerder. Eerder meldde operationeel directeur René de Groot intern dat eventuele annuleringen Europese vluchten zullen betreffen, omdat het te kostbaar is om het intercontinentale netwerk aan te tasten. Op sommige Europese bestemmingen vliegt KLM ook meerdere keren per dag, zodat een alternatief ook voor handen is. Een maand geleden dan KLM al circa 80% van de tickets voor de zomer verkocht.