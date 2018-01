’Woning steekpartij was verhuurd aan toeristen’

Rechercheurs hebben de hele nacht en ochtend forensisch onderzoek gedaan in het pand in hartje Centrum, waar even na twaalven een steekpartij plaatsvond. De toegesnelde politie schoot de vermoedelijke dader even later dood. „Ik weet zeker dat de woning is verhuurd”, zegt de geschrokken voorzitster van de vereniging van eigenaren.

„De eigenaren zijn een jaar op reis en nu in Azië. Zij weten donders goed dat wij als vereniging van eigenaren gezegd hebben dat het niet verhuurd mag worden, want daar hebben we in het verleden heel slechte ervaringen mee gehad, maar ze hebben dat toch gedaan”, aldus de voorzitster, die vannacht opschrok van het enorme geweld in de woning en de politie waarschuwde.

De voorzitter van de VVE zegt dat de woning sinds een maand wordt verhuurd aan toeristen. „Gisteravond hebben wij een vergadering van de vereniging van eigenaren gehad en hebben we besloten dat we vandaag de gemeente zouden inlichten en maatregelen zouden nemen. Nou, dat hoeft dus niet meer”, constateert ze. De voorzitster vertelt dat ze vannacht alles heeft meegekregen, omdat de geweldsexplosie zich in de overloop afspeelde.

Ⓒ Inter Visual Studio

„Het huis is een puinhoop. Ik stond twee meter van de kogels af. Er zit ook bloed op de lift”, huivert ze. Ze is vooral boos op de eigenaren, die ondanks de klachten van de VVE toch hun huis verhuurden. „Wat ons hoog zit is het feit dat ondanks alle ’nee’s’ van ons, het toch verhuurd werd. De VVE was daar echt tegen”, zegt ze.

Een politiewoordvoerder zegt dat na de schietpartij door agenten beide slachtoffers zijn gereanimeerd. De identiteit van de mensen wordt nog achterhaald. „Degene die is neergeschoten heeft het niet overleefd, de man die als gevolg van de steekpartij gewond is geraakt, is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij geopereerd. Hij zal daar nog een tijdje moeten blijven en is momenteel niet aanspreekbaar.”