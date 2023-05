Boris Johnson overhandigt toch WhatsAppberichten uit coronaperiode

Heather Hallett, de voorzitter van de instantie die het openbaar onderzoek voert, had gevraagd om toegang te krijgen tot alle onbewerkte WhatsAppberichten die de toenmalige eerste minister Boris Johnson uitwisselde met andere politici en gezondheidsfunctionarissen. Aanvankelijk had het Cabinet Office tot dinsdagnamiddag de tijd gekregen om die informatie te overhandigen, maar die deadline is intussen met 48 uur verlengd.

Door de overhandiging van de berichten aan het Cabinet Office, legt Boris Johnson de bal in het kamp van de huidige premier Rishi Sunak. De Britse regering had tot nu toe gesteld dat ze niet in het bezit was van Johnsons berichten. Bovendien wil de regering niet alle berichten ongecensureerd vrijgeven, omdat dit irrelevant zou zijn voor het onderzoek. Ze wil enkel de berichten overhandigen die van belang waren in het besluitvormingsproces.

„Meneer Johnson heeft begrip voor het standpunt van de regering en wil dit niet tegenspreken”, zo zegt een woordvoerder van de ex-premier woensdag. „Hij is tevreden dat de onderzoekers toegang krijgen tot dit materiaal, in welke vorm dan ook.”

Doofpotaffaire

De weigerachtige houding van de regering heeft de geruchten over een doofpotaffaire doen toenemen. Sunak was minister van Financiën tijdens de coronacrisis. Er wordt gespeculeerd dat de inhoud van de WhatsApp-berichten de huidige premier en andere regeringsleden schade zou kunnen berokkenen.

Het is publiek geheim dat binnen de Britse regering zelfs erg belangrijke afspraken via WhatsApp worden gemaakt. In maart waren ook al meer dan 100.000 WhatsAppberichten van de vroegere minister van Volksgezondheid Matt Hancock openbaar geworden.