LIVE | OM: neef en advocaat Taghi was het doorgeefluik voor criminele plannen

Onze verslaggever Saskia Bellleman is bij de zaak aanwezig. Volg onderaan dit bericht haar live verslag.

Dat zeiden zijn advocaten Yassine Bouchikhi en Haroon Raza donderdag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de neef. Die was er zelf niet bij in de zittingszaal die vooral was gevuld met journalisten. Volgens Bouchikhi was die massale media-aandacht de reden voor zijn afwezigheid.

Het Openbaar Ministerie vervolgt Youssef onder meer voor voorbereidingshandelingen voor moord, ontploffing, afpersing, ontvoering en gijzeling, deelname aan een criminele organisatie die daarop was gericht, en ook nog op drugshandel, witwassen en brandstichting.

Via zijn advocatenneef zou Ridouan Taghi zijn criminele activiteiten hebben voortgezet. Er was sprake van „een ontluisterend beeld van de zeer doordachte en heimelijke communicatie, die grotendeels crimineel van aard was.”

Gewelddadige uitbraak EBI

Via zijn neef zou Ridouan Taghi bovendien een gewelddadige uitbraak uit de EBI in Vught hebben voorbereid, waarbij geweld niet zou worden geschuwd. „Jammers ten behoeve van zendmasten, wegen blokkeren en stroom weg. Het beste is wanneer het hard regent”, schrijft Ridouan Taghi. Ook moet er 1500 liter olie gekocht worden „zodat auto’s uitglijden.” En hij zegt dat hij een tv voor het raam zal plaatsen om aan te geven wat zijn cel is.

Taghi eist dat de uitbraak wordt uitgevoerd door „echte pro’s. Op de Navy Seals manier.” Het plan moet lukken omdat hij „anders doodgaat of nooit meer daglicht ziet.” Een alternatief plan is het gijzelen van vier medewerkers van de gevangenis. Neef Youssef krijgt opdracht om hun adressen te achterhalen. Youssef Taghi zegt dat hij die namen nooit heeft doorgegeven en dat de medewerkers nooit in gevaar zijn geweest.

Verschoningsrecht

Volgens het OM weigerde Youssef Taghi tot nu toe tijdens de vijf verhoren vragen te beantwoorden. Hij beroept zich op zijn verschoningsrecht als advocaat, maar kan zich daar volgens het OM niet op beroepen. Er is geen sprake van een ’normaal’ contact tussen een advocaat en zijn cliënt dat valt onder de geheimhouding, zeggen de officieren.

„Keer op keer ruilt Youssef de advocateneed in voor deelname aan zeer gevaarzettende plannen en andere deelname aan criminele feiten.” Het OM zegt dat Youssef Taghi „onmiskenbaar op zeer grove wijze misbruik maakte van de privileges die voor advocaten golden. We zijn verbijsterd dat er op zo’n brutale manier door een advocaat misbruik is gemaakt van zijn positie.”

Advocaat Taghi communiceerde vooral via geschreven boodschappen met zijn neef. Hij drukte een IPad met teksten tegen het glas, waarna Ridouan Taghi op een notitieblok boodschappen noteerde, die grondig werden doorgekrast nadat Youssef ze had gelezen. Het OM is nog druk doende om alle gesprekken terug te halen en te interpreteren.

Niet deugen

Volgens Bouchikhi en Raza gaat het daar nu al mis. De interpretatie van het OM geeft aan dat de gesprekken niet deugen. Youssef Taghi zou juist zijn best hebben gedaan om plannen te vertragen. Uit de berichten blijkt volgens Raza dat Youssef Taghi lang niet alles doorgaf en bang was. „Uit angst. Bang om verkeerd te doen. Bang om te zeggen”, zou hij hebben gezegd. Ook zei hij dat hij „hiervoor niet zes jaar lang heeft gestudeerd.”

De advocaten denken dat Youssef ten onrechte is neergezet als hét doorgeefluik. Ze willen weten met wie Ridouan Taghi in het half jaar dat hij met zijn neef communiceerde, nog meer contact had, om te kunnen bepalen of er sprake was van meer doorgeefluiken.