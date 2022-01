OM: advocaat was doorgeefluik van criminele neef Ridouan Taghi

Premium Binnenland

Jongens van 18 en 16 beroofden man van Audi en dwongen hem een groot bedrag te pinnen

Tegen een achttienjarige jongen uit Hilversum is bij de kinderrechter in Utrecht zes maanden gevangenisstraf geëist waarvan twee maanden voorwaardelijk. Deze verdachte is volgens het Openbaar Ministerie samen met een zestienjarige plaatsgenoot betrokken bij een carjacking in Hilversum.