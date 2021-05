Pfizer-vaccin kan een maand in koelkast bewaard worden

Het vaccin wordt in de fabriek gekoeld op een temperatuur van -90 tot -60 graden celsius. Het vervoeren kan op een temperatuur van -25 en -15 graden. „Daarna moet je het terugstoppen in een vriezer die op -90 tot -60 kan koelen”, legt een woordvoerder van Pfizer uit. „Of je kunt het nog vijf dagen bewaren op koelkasttemperatuur. Die bewaartijd is nu verlengd tot een maand.” Op dit moment wordt het vaccin niet door huisartsen gebruikt, omdat veel praktijken niet de juiste vriezers hebben om het vaccin voor langer dan vijf dagen te bewaren.

„Deze richtlijnen zijn aan het begin van de pandemie opgesteld, toen we nog weinig data over het vaccin hadden en van de veiligste optie uit moesten gaan”, zegt de woordvoerder. Inmiddels zijn er zoveel data beschikbaar, dat duidelijk is dat het vaccin een maand goed blijft in de koelkast. „Dat is niet alleen goed nieuws voor huisartsen, maar het zou het gebruik van het vaccin ook gemakkelijker maken voor landen die niet over veel vriezers met zo'n lage koeltemperatuur beschikken.”

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) moet nog wel goedkeuring geven aan het verlengen van de bewaartijd op koelkasttemperatuur. Kaptein hoopt dat die goedkeuring er voor het eind van deze maand komt. Het RIVM moet volgens hem bepalen of huisartsen ook daadwerkelijk met Pfizer gaan prikken.