BLM-demonstranten halen verkeerde standbeeld om

De woedende groep verzamelde zich rond het standbeeld van Col. Hans Christian Heg en besloot dat dit ’racistische symbool’ ook moest worden neergehaald. Heg werd eerst onthoofd en daarna in de rivier gedumpt.

Op Twitter en in diverse Amerikaanse media wordt verbijsterd geconstateerd dat juist Hans Christiaan Heg aan de goede kant van de geschiedenis stond. De ooit in Noorwegen geboren kolonel stierf in 1863 tijdens de slag om Chickamauga in de Amerikaanse burgeroorlog. Hij vocht voor afschaffing van de slavernij en hielp mensen die daartegen streden.

De ongeregeldheden begonnen toen de politie een zwarte man arresteerde die met een honkbalknuppel dreigende taal zou hebben uitgeslagen in een restaurant.

De actievoerders gooiden daarna ruiten van een overheidsgebouw in en probeerden brand te stichten bij een gevangenis.

Het standbeeld van de man die zijn leven gaf in Amerika in de strijd tegen de slavernij. BLM-activisten trokken juist zijn beeld om en gooiden het in een rivier. Ⓒ Wiki

Ook State Senator Tim Carpenter van de Democraten die bij de relschoppers een kijkje kwam nemen en een foto nam, werd mishandeld door hen. „Ik weet niet meer hoe het precies gebeurde, maar ik was even gestopt en voor ik ’t wist kreeg ik vijf of zes schoppen tegen m’n hoofd”, zegt de verbouwereerde provinciale bestuurder tegen de Milwaukee Journal. Republikein Robin Vos reageerde furieus en noemde de demonstranten ’tuig’.