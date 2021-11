LIVE | Rellers Rotterdam voor de rechter

Praat Mee

Moeten ouders van de relschoppers de schade betalen?

Bij de coronarellen afgelopen week is er veel vernield in meerdere steden in Nederland. Een groot deel van jongeren die aanwezig was bij de rellen is minderjarig, meldt De Telegraaf. Vind jij dat de ouders de schade moeten betalen van de relschoppers?