Sharon (26) eerst veroordeelde relschopper Rotterdam: vijf maanden cel

De officier van justitie eiste een celstraf van zes maanden, waarvan een maand voorwaardelijk voor de openlijke geweldpleging. De advocaat van M. pleitte voor een taakstraf.

’Een taakstraf vind ik niet passen’

De rechter oordeelde „Er is een moment waarop u hebt gekozen mee te doen met stenen gooien. Dat is een heel ernstig feit. Bij zulke ernstige feiten en zulk gedag past alleen maar een gevangenisstraf. Een taakstraf vind ik niet passen en niet te verkopen aan de samenleving.”

Ook mag M. van de rechter een jaar lang niet in een straal van 5 kilometer rond de Coolsingel komen en ze moet een schadevergoeding aan de politie betalen van 1000 euro. De schade aan de ME-bus bedroeg ruim 9000 euro.

„U heeft hun levens beïnvloed”, oordeelde de rechter. De officier sprak van een uitbarsting van geweld: „Het gaat om mensen die hun werk aan het doen waren. Mensen met een geliefde en een gezin. Dit heeft zo enorm ingegrepen in het leven van de politie, dat neem ik haar zeer kwalijk.”

Spijt

M. zegt spijt te hebben van het gooien van stenen. „Het was een momentopname en ik heb er echt van geleerd dat ik dat niet moet doen. Het verpest gewoon mijn leven.” Ze bekende twee stenen te hebben gegooid. Volgens het OM heeft ze ook een fiets gegooid. „Door alle spanning kan ik me heel weinig meer herinneren van de avond”, aldus M.

Agenten verkeerden in doodsnood, hield de rechter de verdachte voor. Het is volgens de rechter nog maar de vraag of ze weer aan het werk durven. M.: „Ik heb agenten gesproken op het politiebureau en excuses aangeboden. Ik wilde dat het vredig verliep. Het spijt me voor de agenten, ik zou de situatie graag terug willen draaien.”

De politie verrichtte vrijdagavond 49 arrestaties. In het nauw gedreven agenten zagen zich genoodzaakt te schieten, waardoor vier mensen gewond raakten. Eén agent raakte dusdanig gewond dat hij moest worden afgevoerd naar een ziekenhuis. Tal van agenten liepen lichte verwondingen op.

Relschopper huilend op snelrechtzitting: ’Het was stommiteit’

Huilend en snikkend betuigde de 29-jarige Terrence van den B. uit Rotterdam spijt tijdens de eerste supersnelrechtzitting over de rellen van afgelopen vrijdag in het Rotterdamse centrum. Hij staat in de rechtbank terecht voor het gooien van stenen naar een ME-busje.

„Het is een stommiteit geweest van mij. Ik dacht niet na op dat moment. Ik heb foute keuzes gemaakt en ik heb niet nagedacht over waar mijn gedrag toe zou leiden. Ik besef nu echt mijn fout”, zei Van den B.

De rechter toonde hem een video waarop te zien is hoe hij een stoeptegel op straat kapot gooit en brokstukken daarvan naar een politiebus gooit. „U heeft het gevaar zelf opgezocht”, hield de rechter hem voor. „Het geweld was zó op de politie gericht dat agenten doodsangsten hebben uitgestaan. Uit angst hebben ze hun wapens moeten trekken en na deze schoten gaat u stenen gooien.”

Van den B.: „Ik wil mijn spijt betuigen dat ik zo’n stomme actie beging. Ik heb me laten meesleuren met de situatie en de spanning die in de stad hing. Ik had misschien beter direct moeten weglopen en naar huis moeten gaan.” De politie arresteerde Van den B. hardhandig door hem tegen een etalageruit te duwen, waarbij de verdachte gewond raakte.

De Rotterdammer is de tweede relschopper die woensdagmiddag terechtstaat in de rechtbank in Rotterdam. Er zullen de komende periode in meer delen van het land snelrechtzittingen plaatsvinden.

Supersnelrecht hoort bij het lik-op-stuk-beleid van politie en OM. Het wordt zo genoemd als verdachten binnen drie tot zes dagen voor de politierechter worden gebracht.