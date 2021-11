NS komt met nieuwe functie op bord: een trein met een pijltje

NS start daarom met een proef waarmee reizigers naast de vertrektijd en bestemming op het perronbord, nu ook de lengte en de richting van de trein kunnen zien. Zo wordt een strategisch plekje zoeken om in te stappen gemakkelijker gemaakt.

Tienminutentreinen

,,Als onderdeel van de test gaan we ook zogenaamde ’herkenbare bestemmingen’ tonen. De proef vindt tot en met 8 december plaats bij de nieuwe tienminutentreinen die op de woensdagen rijden tussen Arnhem en Rotterdam, via Schiphol”, zegt NS-woordvoeder Elvira van der Vis.

De naam van Schiphol komt prominenter op het bord te staan. Ⓒ NS

Reizigers zien dan op het traject (Rotterdam-Schiphol-Arnhem) een icoon op het perronbord van de trein met daarin een pijl die de vertrekrichting weergeeft. Van der Vis: ,,Op station Rotterdam vertrekt de tienminutentrein naar Schiphol Airport die vervolgens doorrijdt naar de eindbestemming Arnhem. Deze trein toont nu alleen nog Arnhem als eindbestemming. Om verwarring tegen te gaan, toont het perronbord straks nu ook prominent station Schiphol Airport als meest herkenbare bestemming.’’

Rode of groene kleur

In de toekomst krijgen reizigers ook te zien of treinstellen al druk bezet zijn met passagiers of niet. ,,We werken eraan om software klaar te hebben in 2022 om via de perronborden met een rode of groene kleur te laten zien waar je het beste kunt instappen als je een goede plek wilt hebben”, weet Van der Vis. ,,Dat kan ook veel ergernis voorkomen en je hoeft dan niet de hele trein door te lopen om een zitplek te zoeken.”

Naast de lengte en richting van de trein, zien reizigers ook een minutenafteller op de perronborden. ,,Afwisselend worden de vertrektijd en het resterende aantal minuten tot aan het vertrek van de trein weergegeven. Op het traject Rotterdam-Schiphol-Arnhem vertrekt om de tien minuten een trein, en daarom laten we de afteller steeds vanaf tien minuten terugtellen. Eerder startte NS al de test met de minutenafteller op de stations ’s-Hertogenbosch en Eindhoven Centraal”, aldus de woordvoerder.