Virus schrijft ook in onze taal geschiedenis

De anderhalvemetersamenleving was ook deze zomer goed zichtbaar bij het recreëren. Zo werden hier en daar cirkels in het gras gemaakt, die niet door anderen overschreden dienden te worden. Lotte en Jasmijn genoten zo veilig van de zon. Ⓒ Foto Rias Immink

Amsterdam - Erg verrassend is het niet, dat het woord ’anderhalvemetersamenleving’ gekozen is tot Woord van het Jaar 2020. „Dat was te verwachten”, reageert schrijver en taaladviseur Wim Daniëls. „We moesten er vooral aan wennen hoe je het schrijft. Alles aan elkaar.” Wel gelooft hij dat dit een ’blijvertje’ is, in tegenstelling tot veel voorgaande Woorden van het Jaar.