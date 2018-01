Zeldzame waterspreeuw in Nederland

Zo spotte fotograaf Alexander Welle de waterspreeuw op de foto. Ook op sociale media delen veel enthousiastelingen hun kiekjes van de vogel van zo’n 20 centimeter, die met zijn witte bef niet veel weg heeft van de gewone spreeuw.

Bijzonder aan de waterspreeuw is hoe de vogel aan zijn voedsel komt. Hiervoor duikt de waterspreeuw het water in, waar hij met zijn vleugels en poten kan zwemmen, op zoek naar vliegjes, larven en andere ongewervelden. De BBC plaatste hier deze week nog een video van:

Op waarnemingen.nl is te zien dat de waterspreeuw, een beschermde inheemse diersoort, steeds vaker vanuit Scandinavië naar Nederland komt. Werden er in 2014 slechts 43 waterspreeuwen in ons land gespot, waren dat er in 2017 al 1.570. In de eerste maand van 2018 zijn er al bijna 800 van deze vogelsoort gemeld.

Op sociale media zien we de zeldzame vogel ook regelmatig voorbij komen.