ABN AMRO sluit meerdere geldautomaten na plofkraken

De bank heeft niet alleen in Amsterdam maatregelen genomen, in de rest van het land zijn vermoedelijk nog eens tientallen geldautomaten op non-actief gezet. De woordvoerder van ABN Amro wil dit niet officieel bevestigen. Maar hij zegt wel „dat als het voor de veiligheid nodig is, we automaten ontwaarden en verwijderen.”

Aanpak van plofkraken

Hoewel ABN Amro samen met Rabobank, de ING, het overkoepelende Geldmaat, de politie en de gemeente gezamenlijk de plofkraakproblematiek probeert aan te pakken, is de ABN Amro zich bewust dat criminelen het voornamelijk op deze specifieke apparaten hebben voorzien. De woordvoerder: „Dat is nou eenmaal de realiteit. En wij willen als bank daarin onze verantwoordelijkheid nemen.”

De laatste twee ontploffingen in Amsterdam betroffen overigens Geldmaat-apparten, die op de Haarlemmermeerstraat in Zuid en hoek Johan Huizingalaan/Pieter Calandlaan in Nieuw-West stonden. Bij de eerste ontploffing raakte voor de eerste keer ook een omwonende gewond. Deze zou rondvliegend glas in zijn oog hebben gekregen. De tweede geldautomaat ontplofte nota bene tot tweemaal toe in amper tien weken tijd.

Brief van Halsema

Deze automaten waren voordat het Geldmaat-logo eraan hing, echter ABN Amro-apparten. De woordvoerder van de bank: „In verband met de veiligheid doen wij geen mededelingen, waarom deze apparaten bij criminelen het doelwit zijn. Maar het feit ligt er. Dat maakt dat wij deze machines na de brief van Halsema gelijk hebben uitgezet en ontwaard.”

Welke pinautomaten verdwijnen?

Hoewel de bank geen lijst weergeeft met apparaten is het al wel duidelijk dat de twee genoemde pinautomaten op de Haarlemmermeerstraat en op de hoek van de Johan Huizingalaan/Pieter Calandlaan niet meer terugkeren. Deze liggen in de specifieke dichtbevolkte wijken, waarin de burgemeester de pinautomaten wil verwijderen. Ook het apparaat op het August Allabéplein in Nieuw-West, eveneens van ABN Amro, staat ook op de nominatie om te verdwijnen.

