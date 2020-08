Politie Berlijn beëindigt grote coronademonstratie

De demonstranten negeerden oproepen van de politie om de gepaste afstand in acht te nemen. Toen daarna ook de plicht om een mondkapje te dragen niet werd opgevolgd, besloot de politie een einde te maken aan de demonstratie.

Agenten versperden in de Friedrichstrasse tienduizenden betogers de weg. Zij wilden naar de Brandenburger Tor, die het epicentrum van de grote betoging is. Vandaar wilden de demonstranten in westelijke richting door het park Grosser Tiergarten trekken.

Nadat de politie de demonstratie had beëindigd, bleven volgens Duitse media veel actievoerders hangen en gebeurde er vrijwel niets. Op zeker twee plekken gingen kleine groepen demonstranten verder met een zitactie en een blokkade. Volgens de politie werd een persoon aangehouden voor het gooien van een fles. Elders werd een container in brand gestoken.

De politie was zaterdag met 3000 mensen actief in de Duitse hoofdstad.

De demonstratie was wederom een initiatief van de in Stuttgart opgerichte actiegroep Querdenken 711 (Dwarsdenken 711). Die organiseert via internet in heel Duitsland betogingen tegen de maatregelen die de groep als strijdig met de grondwet bestempelt. Berlijn verbood afgelopen week de betoging, maar werd teruggefloten door rechters.

Maatregelen corona

Veel Duitsers beschouwen de ingrijpende en in deelstaten verschillende maatregelen als strijdig met de grondrechten. Ze zijn in hun ogen ook buiten proporties, omdat ze enorme economische schade aanrichten die erger is dan de kwaal, het nieuwe coronavirus. Duitsland telt ruim 83 miljoen inwoners. Momenteel hebben bijna 16.000 mensen het uit China afkomstige virus onder de leden en 245 van hen zijn in kritieke toestand.