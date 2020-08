Tienduizenden actievoerders demonstreren door in Berlijn

De actievoerders zijn naar de Straat van de 17e juni getrokken waar de eindbijeenkomst van de demonstratie gepland stond. Volgens Duitse media overlegt de politie met de organisatoren van die bijeenkomst.

De demonstranten houden nu ook geen afstand en dragen geen mondkapjes. Dat was voor de politie aanleiding om twee eerdere demonstraties in de Duitse hoofdstad te ontbinden. Ook nu dreigt dit weer.

De politie was zaterdag met 3000 mensen actief in de Duitse hoofdstad.

De demonstratie was wederom een initiatief van de in Stuttgart opgerichte actiegroep Querdenken 711 (Dwarsdenken 711). Die organiseert via internet in heel Duitsland betogingen tegen de maatregelen die de groep als strijdig met de grondwet bestempelt. Berlijn verbood afgelopen week de betoging, maar werd teruggefloten door rechters.

.

Bekijk ook: Rechtbank draait verbod op coronaprotest Berlijn terug

Bekijk ook: Demonstratie in Berlijn kan definitief doorgaan

Maatregelen corona

Veel Duitsers beschouwen de ingrijpende en in deelstaten verschillende maatregelen als strijdig met de grondrechten. Ze zijn in hun ogen ook buiten proporties, omdat ze enorme economische schade aanrichten die erger is dan de kwaal, het nieuwe coronavirus. Duitsland telt ruim 83 miljoen inwoners. Momenteel hebben bijna 16.000 mensen het uit China afkomstige virus onder de leden en 245 van hen zijn in kritieke toestand.