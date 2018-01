Keelpijn: dit werkt niet

Uit een advies van de Britse gezondheidsdienst NHS blijkt dat je beter gewoon een paracetamolletje of ibuprofen kan slikken. Antibiotica, dat in Engeland in tegenstelling tot hier heel vaak wordt voorgeschreven bij keelklachten is helemaal uit den boze. Alleen bij echte bacteriële infecties, met hoge koorts en ontstoken amandelen is antibiotica gewenst.

Volgens de onderzoekers van Public Health England zitten in sommige hoesttabletten wel wat werkzame stofjes. Zoals iets dat je keel een beetje verdooft of iets dat ontsteking zou kunnen remmen. De pijn wordt minder, maar de keelontsteking zou volgens de onderzoekers niet sneller verdwijnen.

De Daily Telegraph citeert dokter Tessa Lewis die zegt dat een ontsteking flink pijn kan doen en je je meestal een kleine week moe voelt.

Maar er is niets dat het herstel echt versnelt. Alleen veel drinken en extra rust verlicht de irritatie.