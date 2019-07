Hitte levert weer problemen op met bruggen

Door de hoge temperaturen zette de brug in de A27 uit, waardoor het beweegbare deel niet meer goed dicht of open kan. De brug wordt sinds donderdag gekoeld om verdere problemen te voorkomen. In beide richtingen is voor de veiligheid van de wegwerkers een rijstrook afgesloten en mag er maximaal 50 kilometer per uur worden gereden.

Rijkswaterstaat houdt gedurende de hitteperiode alle beweegbare bruggen in de gaten. Diverse bruggen hebben problemen met open- en dichtgaan. Zo wilde de Spijkenisserbrug (N492), een van de drie verbindingen die Voorne-Putten verbinden met de regio Rotterdam, niet zakken, maar er kan weer verkeer overheen. De brug blijft voorlopig gestremd voor de scheepvaart.