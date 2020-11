Dierenrijk zoekt eigenaren van in water verloren fototoestellen

De camera’s werden aangetroffen tijdens onderhoudswerkzaamheden in het park. Het ene toestel is voor het laatst gebruikt in mei 2014, het ander in mei 2018.

Gemaakte beelden

Op de camera’s staan foto’s van dieren in het park en kinderen. De geheugenkaart van het toestel dat in 2014 in het water verdween bevat beelden van twee jonge meisjes in vrolijke zomerjurkjes met kleurrijke vestjes.

Tekst gaat door onder de foto’s

De geheugenkaarten waren nog in tact.

Een foto die met een van de camera’s is gemaakt

De camera die in 2018 te water raakte had beelden vastgelegd van één meisje: zij draagt een roze jas en een lange witte legging onder haar blauwe rok of jurk.

’Duidelijk zeer persoonlijke foto’s’

Parkmanager Chantal Ermers hoopt de eigenaren te vinden: „Het zijn duidelijk zeer persoonlijke foto’s die waarschijnlijk echt gemist worden. Zeker de geheugenkaart die in 2018 werd verloren bevat veel foto’s - de oudste dateert van januari 2012. Ik kan me voorstellen dat daar iemand echt enorm heeft staan balen toen dat toestel in het water terecht kwam. Het zou dan ook heel fijn zijn om de beelden aan de eigenaren terug te kunnen geven.”

Mogelijke eigenaren kunnen contact opnemen met de dierentuin.