’Ga koe Hermien niet zelf vangen’

Op sociale media kon Hermien, vernoemd naar de eigenaar, op veel steunbetuigingen rekenen. Via #HelpHermien, #FreeHermien en #MeKoe werden verscheidene reddingsacties geopperd. De Partij voor de Dieren (PvdD) zette donderdag een crowdfundingactie op touw om de koe van de boer vrij te kopen en een plek in een koeienrusthuis te bekostigen. Eigenaar Janssen reageerde vrijdag hierop met dat de PvdD de koe gratis mag hebben, als het verdovingsproces betaald wordt. „Ik vind het best leuk en het is een slimme koe”, aldus de boer.

Zorgkosten

Hermien kan bij koeienrusthuis De Leemweg terecht, maar de opvang is niet gratis. De zorgkosten zijn zo’n 160 euro per maand en de nog jonge Hermien zal waarschijnlijk nog wel vijftien jaar leven. Ondanks dat het om een hoop geld gaat, heeft Esther Ouwehand van de PvdD er alle vertrouwen in dat de actie gaat lukken. „We gaan alles op alles zetten om genoeg geld binnen te krijgen.”

Hermien wandelt nog steeds rond in de bossen van Lettele (Overijssel). De komende dagen probeert Jansen haar te lokken. Als dat niet lukt wordt volgende week de dierenarts met verdovingsgeweer ingezet.