Geen lessen na dodelijk ongeval leerling

KLUNDERT - Op basisschool Het Bastion in Klundert waren vrijdag geen lessen nadat een dag eerder een achtjarige leerling van de school om het leven was gekomen bij een ongeval. Er was een bijeenkomst voor leerlingen, ouders en docenten, waarbij hulpverleners aanwezig waren, meldt de gemeente Moerdijk.