Onderzoek naar droppen van migranten op rijk Amerikaans eiland

Sheriff Javier Salazar van Bexar County, het district waartoe ook San Antonio behoort, zei maandag dat de circa vijftig migranten „onder valse voorwendselen waren gelokt” en „voor niets anders dan een foto-moment” in Martha’s Vineyard waren achtergelaten. Salazar is zelf lid van de Democratische Partij, maar zijn politieke kleur speelde volgens hem geen rol bij zijn beslissing. „Vanuit een mensenrechtenperspectief is het verkeerd. Wat deze mensen is aangedaan is verkeerd”, aldus de sheriff.

Op 8 november zijn er tussentijdse verkiezingen en DeSantis aast op een volgende termijn in Florida. Hij geldt met Donald Trump ook als een belangrijke kandidaat om in 2024 de Republikeinse presidentsnominatie te winnen. Illegale immigratie is een verkiezingsonderwerp waarmee de Republikeinen stemmen denken te kunnen trekken. De Republikeinse gouverneurs van de grensstaten Texas en Arizona hebben duizenden migranten met bussen naar steden gebracht die in Democratische handen zijn. Zo liet gouverneur Greg Abbott van Texas onlangs migranten afzetten voor de residentie van vicepresident Kamala Harris in Washington.