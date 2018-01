Turkse docenten beëindigen hongerstaking

Universiteitsdocent Nuriye Gülmen en basisschoolleraar Semih Özakca protesteerden met de actie tegen hun ontslag na de mislukte staatsgreep. Gülmen verloor ongeveer 25 kilo en woog recentelijk nog maar 33,8 kilo. Ook haar collega vermagerde sterk: hij ging volgens artsen van 86 naar 45 kilo.

’Verzet gaat door’

De docenten vochten hun ontslag tevergeefs aan bij een speciale commissie. „De commissie heeft ons beroep vandaag afgewezen. Daarom stappen we naar de rechter”, zei Gülmen. „We beëindigen vandaag onze hongerstaking, maar ons verzet gaat door.”

Zo’n 150.000 Turken in overheidsdienst zijn na de couppoging in 2016 geschorst of ontslagen. De autoriteiten hebben Gülmen en Özakca ook strafrechtelijk vervolgd vanwege hun protestacties. De rechtbank oordeelde eind vorig jaar dat Gülmen in hongerstaking was gegaan in opdracht van de verboden groepering DHKP-C. Ze werd veroordeeld tot ruim zes jaar cel, maar mocht haar beroep in vrijheid afwachten.