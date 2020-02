Moeder cel in voor dood zoontje na overdosis medicijnen

De moeder is compleet van slag, zegt haar advocaat tegen Het Laatste Nieuws. „Die vrouw zit er compleet door. Ze krijgt amper een woord over haar lippen.” Ze werd dinsdag na een onderzoek van de autoriteiten gearresteerd. Het jochie overleed al op zondag 16 februari.

De moeder wordt volgens de krant ’een gebrek aan voorzichtigheid verwijt’, ook al had ze niet de intentie om het kind iets aan te doen. Wat voor medicijnen het jongetje nodig had, is niet bekendgemaakt.

Woensdag is de begrafenis. Het is de moeder toegestaan haar cel tijdelijk te verlaten voor de uitvaart. Vrijdag beslist de rechter of de vrouw een maand langer vast moet blijven zitten. Ze riskeert een gevangenisstraf van twee jaar.