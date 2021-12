Coronacrisis zondag 19 december LIVE | ME grijpt in bij bijeenkomst dansschool Venray, dwangsom dreigt na ’kerstmarkt’ Forum

Zwaar geschut bij een dansschool in Venray vanwege een door de lockdown verboden bijeenkomst. Ⓒ edward-media

AMSTERDAM - Een volledige lockdown, horecasluiting, een week eerder kerstvakantie voor de basisscholen en een beperking op het aantal mensen dat thuis op bezoek komt; we zijn nog niet van corona af. Wereldwijd blijft het virus landen in een greep houden. Door de omicronvariant kunnen versoepelingen de prullenbak in.