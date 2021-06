Van fraude verdachte autohandelaar sluit deal met OM

L. werd in 2015 aangehouden in een onderzoek waarin naar voren zou zijn gekomen dat Carstore, dat zich bezighoudt met de in- en verkoop van exclusieve auto’s, wagens leverde aan vermeende criminelen. Het ging om mensen die er belang bij hadden uit beeld te blijven als eigenaar of gebruiker van deze dure voertuigen. Onder meer na onderzoek naar de administratie van het bedrijf, groeiden volgens het OM de verdenkingen tegen de man.

Volgens het OM wordt er voor een deal gekozen als die recht doet aan de ernst van het feit, aan de belangen van eventuele slachtoffers en aan de samenleving als geheel. „Het OM is van mening dat dit in deze zaak is gebeurd.” Dat betekent dat L. met betaling van het geldbedrag niet voor de rechter hoeft te verschijnen.