Spekman wordt de baas van Jeugdeducatiefonds

Het fonds biedt op aanvraag van leraren of schoolleiders financiële hulp aan kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen. Het gaat hierbij om huishoudens die niet in staat zijn om extra kosten of noodzakelijk geachte ondersteuning zelf te bekostigen waardoor kinderen op een lager niveau blijven steken.

Leiding aan klein team

Onder leiding van Spekman, die leiding gaat geven aan een klein team, moet het Jeugdeducatiefonds verder groeien om zo méér kinderen te kunnen helpen. Spekman is blij met zijn nieuwe baan: „Het fonds is opgezet in navolging van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds en vult een hiaat dat wij als maatschappij nog niet goed hebben opgevuld. De doelstelling van dit fonds steun ik volledig. Het creëren van gelijke kansen voor ieder kind is altijd mijn drijfveer geweest.”

Het fonds wordt mogelijk gemaakt met steun van een handvol stichtingen, particulieren en het ministerie van van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.