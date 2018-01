Gewonden bij geweld op ROC Zaandam

De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar een derde persoon die bij de vechtpartij betrokken was. Mogelijk is deze derde persoon ook gewond geraakt. Er is een Burgernet-melding verspreid in de zoektocht naar de derde betrokkene. Het gaat om een negroïde man van rond de 18 jaar met kort donker haar.

Wat er precies gebeurd is op het Regiocollege aan de Cypressehout, is nog onduidelijk