Oproep minister: matig prijs voor medicijn Spinraza

„Ik roep de producent op om de prijs te matigen”, zegt minister Bruins (Medische Zorg). De bewindsman wacht op een advies en moet daarna een besluit nemen of het medicijn in het basispakket van de zorgverzekering wordt opgenomen. Bruins wil nog niet vooruitlopen op de vraag of hij gaat onderhandelen over de prijs: „Ik wacht eerst het advies af.”

Een adviescommissie bij het Zorginstituut vindt dat Spinraza, tegen de zeer ernstige spierziekte SMA, voor bepaalde groepen patiënten in het basispakket komen als de fors daalt. De Raad van Bestuur van het instituut komt op 5 februari met een eindoordeel. Het Zorginstituut beziet de doelmatigheid van medicijnen in verhouding met de kosten. Bruins moet, als het aan de adviescommissie ligt, dus stevig over de prijs onderhandelen.

’Huidige prijs buitensporig hoog’

De huidige prijs is met ongeveer een half miljoen euro per patiënt per jaar „buitensporig hoog”, aldus een woordvoerder van de commissie. Ook is de producent er volgens hem „niet transparant” over.

Bruins en producent Biogen hadden al een voorlopige regeling waardoor bepaalde jonge patiëntjes met Spinraza kunnen worden behandeld, vooral kinderen beneden de vijf jaar, zo’n dertig in getal. De commissie wil dat het middel voor deze kinderen, die lijden aan met name de vormen SMA 1 of 2, ook echt in het basispakket komt, maar dus niet tegen de huidige kosten. Het medicijn is alleen voor deze groepen bewezen effectief.

’Blij met erkenning meerwaarde’

Biogen is blij dat de commissie de meerwaarde van Spinraza erkent voor jonge kinderen. ,,Tegelijk zijn we teleurgesteld dat er geen therapeutische meerwaarde wordt gezien bij oudere kinderen en volwassenen met SMA. Voor ongeveer tweehonderd Nederlandse patiënten betekent dit dat het medicijn voor hun ziekte mogelijk buiten bereik blijft. "

Biogen zegt verder dat de kosteneffectiviteit een beperkte rol moet spelen in de vergoedingsbeoordeling van middelen tegen zeldzame ziektes. Het zou niet realistisch zijn om bij dergelijke middelen dezelfde eisen te stellen als bij medicijnen tegen gewonere kwalen

Zeldzame aandoeningen

SMA is eigenlijk de verzamelnaam voor een aantal zeldzame aandoeningen die het werken van spieren zwaar belemmeren en zelfs onmogelijk kunnen maken. Baby’s kunnen al slachtoffer zijn van een bepaalde variant en dan vaak niet eens leren zitten. De ademhalingsspieren kunnen ook verlamd raken. Spinraza biedt als enige medicijn hoop voor met name de kleintjes.

Het medicijn Spinraza kost meer dan een half miljoen euro per patiënt in het eerste jaar en dik een kwart miljoen euro in de jaren daarna. Deze week werd duidelijk dat Biogen een winst heeft geboekt van 3,7 miljard euro. De groei dat het bedrijf doormaakt zou zelfs voor de farmaceutische industrie opvallend hoog zijn.