Belastende verklaring militair over Trump

Vindman is de Oekraïne-expert binnen de Nationale Veiligheidsraad, een adviesorgaan van de president. Hij luisterde mee toen Trump in juli belde met zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski. Tijdens dat gesprek vroeg Trump om een onderzoek naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter.

Vindman zou naar eigen zeggen twee keer bij zijn meerdere aan de bel hebben getrokken over het telefoongesprek. „Ik vond het niet juist om te eisen dat een buitenlandse regering een Amerikaans staatsburger onderzoekt, en ik maakte me zorgen over de consequenties voor de steun van de Amerikaanse regering aan Oekraïne”, luidt zijn verklaring waarover de media al beschikken.

„Dit zou allemaal de Amerikaanse nationale veiligheid ondermijnen”, stelt hij verder. Ook zal Vindman tegen de commissies zeggen dat hij niet de klokkenluider is die de zaak aanhangig heeft gemaakt. Voor de Democraten is het telefoongesprek van Trump reden geweest om een vooronderzoek in te stellen voor een afzettingsprocedure.