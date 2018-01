Verdacht fraudestel op borgtocht vrij

Herman van O. (81) en zijn vrouw Chun L. (61) worden ervan verdacht dat ze winsten die ze in Nederland hebben gemaakt via een valse boekhouding hebben verplaatst naar hun bedrijven in Hongkong. Volgens diverse media werden hun namen genoemd in de zogenoemde Panama Papers. Hun criminele voordeel is geschat op 41 miljoen euro.

Tegelijk met hun aanhouding in oktober werd beslag gelegd op Chinese kunst, auto’s, een Frans vakantiepark, een jachthaven in Nederland en tegoeden op bankrekeningen in Duitsland, Hongkong, Frankrijk en Panama.

Akkoord borgtochtafspraken

De rechtbank in Den Bosch ging vrijdag akkoord met de borgtochtafspraken. De gigantische borgsom is volgens het OM nodig vanwege het grote vluchtgevaar van de verdachten.