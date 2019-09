Echtgenote Cohen langer vast

Dat heeft de rechter in de Keniase stad Kiambu even voor half elf Nederlandse tijd besloten.

W, verdacht van de vermissing en inmiddels ook moord op de voormalig Philips-topman, hoorde de uitspraak onbewogen aan. Ze keek gedurende de pro-formazaak veelal angstig en soms ook glazig voor zich uit. Andere momenten keek W., in het grijs gekleed en de haren in een vlecht gebonden, met haar armen over elkaar naar beneden. Ze sprak, dat is ook niet toegestaan, geen woord uit. Op een gegeven moment overlegde ze wel even met haar raadsman.

Haar advocaat Philip Murgor probeerde in de primitieve rechtbank van Kiambu de verlenging van de hechtenis tevergeefs te voorkomen en sprak van een ’trial by media’, omdat Keniaanse kranten volgens hem vooral ’sensationele verhalen willen brengen’. Dat leidde tot enkele lichte aanvaringen met de rechter.

’Wankele grond’

Murgor beweert dat er nog geen spatje bewijs is gevonden en dat zijn cliënte op wankele gronden vast zit. Ze stelt onschuldig te zijn.

Na de uitspraak werd de Afrikaanse vrouw van Cohen weggeleid door politie door een zijdeur, terug naar de gevangenis.

